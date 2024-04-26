Словенский судья Матей Болтаузер украл парфюм в аэропорту Белграда

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Маккаби Тель-Авив Панатинаикос судьи Матей Болтаузер Баскетбол

Матей Болтаузер украл парфюм на сумму в 221 евро.

Словенский судья попал на камеру во время воровства парфюма марки Tom Ford и был задержан в аэропорту Белграда.

По сообщениям источников, судья признал свою вину.

Арбитр отказался дать комментарии сербской прессе.

«Ничего не знаю об этом, извините, не могу говорить», – ответил Болтаузер на вопрос журналистов.

Евролига начала процесс дисциплинарного расследования и собирает информацию об инциденте.

Болтаузер обслуживал первый матч серии плей-офф между «Панатинаикосом» и «Маккаби» (87:91), который отметился скандальными заявлениями главного тренера греческого клуба Эргина Атамана.

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