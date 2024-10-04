Брэдли Бил: «Атмосфера в «Финиксе» на световые годы лучше той, что была в прошлом сезоне»

Брэдли Бил прояснил слова о том, что в новом сезоне будет больше радоваться.

«Мои слова по поводу прошлого сезона слегка вырвали из контекста, да и я не довел мысль до конца. В прошлом сезоне было много приятного и радостного. Вот только травма и долгое возвращение в строй оставили неприятный осадок.

Для меня теперешняя атмосфера на целые световые годы лучше той, что мы все имели в прошлом сезоне. Просто новая энергия. Просто новый всплеск радости и страсти к игре. Мы в восторге от того, как удалось изменить состав, от новых ребят. Есть много вещей, которых ждешь с нетерпением.

В конце прошлой регулярки у нас был сильный отрезок, и это тоже дает основания для позитива, нам надо продолжить начатое... Да и вообще, у нас лучшая работа в мире. У людей так много проблем... у нас их не так много», – сказал защитник «Санз».