Брэдли Бил: «Атмосфера в «Финиксе» на световые годы лучше той, что была в прошлом сезоне»
Брэдли Бил прояснил слова о том, что в новом сезоне будет больше радоваться.
«Мои слова по поводу прошлого сезона слегка вырвали из контекста, да и я не довел мысль до конца. В прошлом сезоне было много приятного и радостного. Вот только травма и долгое возвращение в строй оставили неприятный осадок.
Для меня теперешняя атмосфера на целые световые годы лучше той, что мы все имели в прошлом сезоне. Просто новая энергия. Просто новый всплеск радости и страсти к игре. Мы в восторге от того, как удалось изменить состав, от новых ребят. Есть много вещей, которых ждешь с нетерпением.
В конце прошлой регулярки у нас был сильный отрезок, и это тоже дает основания для позитива, нам надо продолжить начатое... Да и вообще, у нас лучшая работа в мире. У людей так много проблем... у нас их не так много», – сказал защитник «Санз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джеральда Бурже
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