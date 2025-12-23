Бикерстафф заменит Карлайла на посту президента Ассоциации тренеров
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл уйдет с поста президента Национальной ассоциации баскетбольных тренеров в конце декабря. Его место займет возглавляющий «Детройт» Джей Би Бикерстафф.
«Сейчас самое время объявить: примерно год назад я решил, что это будет мой последний год во главе организации.
Для меня это уже 20-й год. Мой срок полномочий закончится в конце месяца. Мы провели выборы, и члены организации сделали потрясающий выбор в пользу Джей Би Бикерстаффа», – заявил Карлайл на пресс-конференции в Бостоне.
Бикерстафф впервые стал главным тренером НБА в 2018 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости