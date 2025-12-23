Бикерстафф заменит Карлайла на посту президента Ассоциации тренеров

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл уйдет с поста президента Национальной ассоциации баскетбольных тренеров в конце декабря. Его место займет возглавляющий «Детройт» Джей Би Бикерстафф.

«Сейчас самое время объявить: примерно год назад я решил, что это будет мой последний год во главе организации.

Для меня это уже 20-й год. Мой срок полномочий закончится в конце месяца. Мы провели выборы, и члены организации сделали потрясающий выбор в пользу Джей Би Бикерстаффа», – заявил Карлайл на пресс-конференции в Бостоне.

Бикерстафф впервые стал главным тренером НБА в 2018 году.