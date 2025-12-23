1

Грегг Попович чувствует себя «все лучше и лучше» (Мэтт Гузман)

Появилась информация о текущем состоянии Грегга Поповича.

Многолетний главный тренер «Сперс» Грегг Попович чувствует себя «все лучше и лучше» после перенесенного инсульта. Об этом сообщил клубный репортер Мэтт Гузман. 

В организации рассказали, что 76-летний Попович все еще проходит реабилитацию, но постоянно находится на территории тренировочной базы и продолжает участвовать в жизни «Сан-Антонио».

В понедельник 5-кратный чемпион НБА появился на организованном в партнерстве со «Сперс» праздничном мероприятии игрока команды Де’Аарона Фокса. Поповича сопровождал легендарный Тим Данкан.

Работавший с «Сан-Антонио» на протяжении почти 30 лет специалист перенес инсульт в ноябре прошлого года, после чего покинул тренерский пост и занял руководящую должность в техасском клубе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Мэтта Гузмана
logoТим Данкан
logoГрегг Попович
logoДе'Аарон Фокс
logoСан-Антонио
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Когда Вембаньяма завалит «Оклахому» в плей-офф?
вчера, 14:15
Харрисон Барнс: «Крис Пол – один из моих любимых одноклубников. Был очень удивлен тем, что случилось в «Клипперс»
20 декабря, 20:37
Брансон, Дончич, ШГА, Фокс и Таунс – в символической пятерке Кубка НБА
18 декабря, 18:18Фото
Де’Аарон Фокс: «История показывает: если ты добрался до финала Кубка НБА, ты можешь выиграть чемпионат»
16 декабря, 17:36
Главные новости
Де′Андре Хантер убрал в соцсетях все упоминания о «Кливленде»
19 минут назадФото
Деррик Уайт выше Энтони Дэвиса и Руди Гобера в топе защитников «краски» текущего сезона, Джей Хафф – в топ-3
24 минуты назадФото
Кавай Ленард досрочно прекратил общение с журналистами, когда его несколько раз спросили о пролитом коктейле
39 минут назад
Джейлен Уильямс забил сверху, не заметив двух центровых «Мемфиса»
51 минуту назадВидео
Бикерстафф заменит Карлайла на посту президента Ассоциации тренеров
сегодня, 04:35
Томас Брайант споткнулся и упал, показывая Кону Книппелу жест «слишком маленький»
сегодня, 04:30Видео
Кон Книппел быстрее всех в истории НБА реализовал первые 100 3-очковых
сегодня, 04:20
НБА. 35 очков и 17 подборов Энтони Дэвиса не хватило «Далласу» для победы над «Новым Орлеаном», «Голден Стэйт» играет с «Орландо» и другие матчи
сегодня, 04:12Live
Лука Дончич пропустит матч с «Санз» из-за ушиба ноги
сегодня, 04:09
Джарен Джексон и Джейлен Брансон – лучшие игроки недели в НБА
вчера, 20:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Брешией»
вчера, 21:22
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» выиграла у «Вены»
вчера, 21:12
Александер Секулич: «Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге»
вчера, 21:10
Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»
вчера, 20:13
Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»
вчера, 19:33
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Бююкчекмедже»
вчера, 18:44
«Жальгирис» активно ищет нового центрового
вчера, 17:20
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с Кристианом Колоко
вчера, 16:30
«Монако» рискует лишиться права участвовать в плей‑офф чемпионате Франции, если не погасит задолженность перед лигой
вчера, 16:18
Данки Антона Квитковских и Хэйдена Далтона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 15:22Видео