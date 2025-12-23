Грегг Попович чувствует себя «все лучше и лучше» (Мэтт Гузман)

Появилась информация о текущем состоянии Грегга Поповича.

Многолетний главный тренер «Сперс» Грегг Попович чувствует себя «все лучше и лучше» после перенесенного инсульта. Об этом сообщил клубный репортер Мэтт Гузман.

В организации рассказали, что 76-летний Попович все еще проходит реабилитацию, но постоянно находится на территории тренировочной базы и продолжает участвовать в жизни «Сан-Антонио ».

В понедельник 5-кратный чемпион НБА появился на организованном в партнерстве со «Сперс» праздничном мероприятии игрока команды Де’Аарона Фокса. Поповича сопровождал легендарный Тим Данкан .

Работавший с «Сан-Антонио» на протяжении почти 30 лет специалист перенес инсульт в ноябре прошлого года, после чего покинул тренерский пост и занял руководящую должность в техасском клубе.