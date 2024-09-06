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  • Чарльз Баркли: «У «Финикса» нет идентичности и лидера. Я попытался мотивировать Букера в прошлом году, и они взбесились»
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Чарльз Баркли: «У «Финикса» нет идентичности и лидера. Я попытался мотивировать Букера в прошлом году, и они взбесились»

Чарльз Баркли критично оценивает состояние «Финикса»

«У моих «Санз» нет идентичности и лидера. Нужно иметь стиль. Нужно демонстрировать лидерство. «Финикс» пока этого не показал.

Букер – потрясающий игрок. Динамика команды изменилась с приходом Кей Ди и Била. Теперь им нужен лидер. Он должен им стать. Думаю, что он колеблется, потому что считает Дюрэнта лучшим игроком. Но Кевин не хочет быть лидером. Хочет просто играть в баскетбол.

Я попытался мотивировать Букера в прошлом году, и они взбесились. Говорил, что это должен быть он. За ним пойдут, потому что он великолепный игрок, но он должен дать людям себя услышать. Тогда мы посмотрим, что будет с командой», – заключил ведущий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Ringer
logoФиникс
logoНБА
logoЧарльз Баркли
logoКевин Дюрэнт
logoБилл Симмонс
logoБрэдли Бил
logoДевин Букер
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