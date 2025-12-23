Де′Андре Хантер убрал в соцсетях все упоминания о «Кливленде»

Форвард «Кавальерс» Де′Андре Хантер сделал послание в социальных сетях.

Баскетболист, который в последнее время упоминается в слухах про возможный обмен, убрал все упоминания о «Кавальерс».

Во втором сезоне за «Кливленд » Хантер набирает в среднем 15,5 очка и 4,3 подбора. Однако в последнее время на фоне неудачного выступления клуба он все чаще подвергается критике из-за игры в защите и выбора момента для бросков.