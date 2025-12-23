  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кавай Ленард досрочно прекратил общение с журналистами, когда его несколько раз спросили о пролитом коктейле
0

Кавай Ленард досрочно прекратил общение с журналистами, когда его несколько раз спросили о пролитом коктейле

Кавай Ленард попал в комичную ситуацию.

Лидер «Клипперс» Кавай Ленард провел не самое удачное интервью в карьере после недавней победы над «Лейкерс».

Общение не задалось с самого начала, когда баскетболист раскритиковал одного из журналистов в раздевалке команды за яркий свет камеры.

«Вы кино тут снимаете? Вырубите эту дрянь. Черт», – сказал он.

Вскоре Ленарда стали спрашивать об эпизоде, когда он пролил свой протеиновый коктейль прямо возле шкафчика.

Сначала баскетболист пошутил по этому поводу, но не оценил повторение данного вопроса.

«Я злился в перерыве, поэтому разбрызгал свой коктейль. Везде. Вот что произошло», – объяснил Кавай.

Ленарду не понравилось, когда репортер спросил, на что он злился.

«Да ладно, это уже слишком. Ну же, приятель. Спроси об игре. Черт», – сказал он.

После еще одного вопроса по не самой очевидной теме Ленард резко завершил интервью.

«С меня хватит. На сегодня все. Не бросал я этот коктейль, просто так сказал», – заявил 2-кратный чемпион НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоуи Линн
logoКлипперс
происшествия
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoКавай Ленард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
32 очка и 12 подборов Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Лейкерс»
21 декабря, 07:29Видео
Крис Данн был удален после стычки с Лукой Дончичем и Джексоном Хэйсом
26 ноября, 06:50Видео
Харден смазал спасительный 3-очковый на первых секундах ключевого владения. У «Клипперс» пятое поражение подряд
11 ноября, 07:04Видео
Джейлен Грин набрал 29 очков за 23 минуты в дебютном матче за «Финикс»
7 ноября, 05:20Видео
Главные новости
Де′Андре Хантер убрал в соцсетях все упоминания о «Кливленде»
20 минут назадФото
Деррик Уайт выше Энтони Дэвиса и Руди Гобера в топе защитников «краски» текущего сезона, Джей Хафф – в топ-3
25 минут назадФото
Грегг Попович чувствует себя «все лучше и лучше» (Мэтт Гузман)
27 минут назад
Джейлен Уильямс забил сверху, не заметив двух центровых «Мемфиса»
52 минуты назадВидео
Бикерстафф заменит Карлайла на посту президента Ассоциации тренеров
сегодня, 04:35
Томас Брайант споткнулся и упал, показывая Кону Книппелу жест «слишком маленький»
сегодня, 04:30Видео
Кон Книппел быстрее всех в истории НБА реализовал первые 100 3-очковых
сегодня, 04:20
НБА. 35 очков и 17 подборов Энтони Дэвиса не хватило «Далласу» для победы над «Новым Орлеаном», «Голден Стэйт» играет с «Орландо» и другие матчи
сегодня, 04:12Live
Лука Дончич пропустит матч с «Санз» из-за ушиба ноги
сегодня, 04:09
Джарен Джексон и Джейлен Брансон – лучшие игроки недели в НБА
вчера, 20:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Брешией»
вчера, 21:22
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» выиграла у «Вены»
вчера, 21:12
Александер Секулич: «Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге»
вчера, 21:10
Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»
вчера, 20:13
Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»
вчера, 19:33
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Бююкчекмедже»
вчера, 18:44
«Жальгирис» активно ищет нового центрового
вчера, 17:20
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с Кристианом Колоко
вчера, 16:30
«Монако» рискует лишиться права участвовать в плей‑офф чемпионате Франции, если не погасит задолженность перед лигой
вчера, 16:18
Данки Антона Квитковских и Хэйдена Далтона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 15:22Видео