Кавай Ленард досрочно прекратил общение с журналистами, когда его несколько раз спросили о пролитом коктейле

Кавай Ленард попал в комичную ситуацию.

Лидер «Клипперс» Кавай Ленард провел не самое удачное интервью в карьере после недавней победы над «Лейкерс».

Общение не задалось с самого начала, когда баскетболист раскритиковал одного из журналистов в раздевалке команды за яркий свет камеры.

«Вы кино тут снимаете? Вырубите эту дрянь. Черт», – сказал он.

Вскоре Ленарда стали спрашивать об эпизоде, когда он пролил свой протеиновый коктейль прямо возле шкафчика.

Сначала баскетболист пошутил по этому поводу, но не оценил повторение данного вопроса.

«Я злился в перерыве, поэтому разбрызгал свой коктейль. Везде. Вот что произошло», – объяснил Кавай.

Ленарду не понравилось, когда репортер спросил, на что он злился.

«Да ладно, это уже слишком. Ну же, приятель. Спроси об игре. Черт», – сказал он.

После еще одного вопроса по не самой очевидной теме Ленард резко завершил интервью.

«С меня хватит. На сегодня все. Не бросал я этот коктейль, просто так сказал», – заявил 2-кратный чемпион НБА.