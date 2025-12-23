Видео
Джейлен Уильямс забил сверху, не заметив двух центровых «Мемфиса»

Уильямс забил эффектный данк в окружении двух центровых.

В одном из эпизодов матча против «Мемфиса» звездному защитнику «Оклахомы» Джейлену Уильямсу удался эффектный бросок сверху, которому не смогли помешать центровые «Гриззлис» Джарен Джексон-младший и Кристиан Колоко.

Сегодняшняя игра стала для Уильямса 10-й после восстановления от операции на запястье, из-за которой он пропустил старт сезона. В 9 предыдущих матчах он набирал 17,6 очка (45,4% с игры), 5,1 подбора и 5,3 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Sportsnet в соцсети X
