Кон Книппел быстрее всех в истории НБА реализовал первые 100 3-очковых

Кон Книппел обновил рекорд НБА по дальним попаданиям.

Новичок «Шарлотт » Кон Книппел быстрее всех в истории НБА добрался до отметки в 100 точных 3-очковых.

Легкий форвард вышел на игру против «Кливленда», имея в своем активе 99 реализованных дальних бросков в 28 матчах. Свою сотую «трешку» он забросил за 49,2 секунды до конца первой четверти и в итоге реализовал 5 из 7 бросков с дистанции, набрав 20 очков.

Кон на 12 матчей опередил Лаури Маркканена , который установил предыдущий рекорд в сезоне-17/18.

20-летний Книппел, выбранный под 4-м номером на драфте-2025, набирает в среднем 19,4 очка, реализуя 41,4% из-за дуги.