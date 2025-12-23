Томас Брайант споткнулся и упал, показывая Кону Книппелу жест «слишком маленький»
Томас Брайант упал на паркет, подкалывая соперника.
Центровой «Кливленда» Томас Брайант стал главным героем курьезного момента в матче против «Шарлотт»: в одном из эпизодов он забил 2 очка с сопротивлением защитника «Хорнетс» Кона Книппела, после чего решил показать сопернику жест «слишком маленький», но споткнулся и повалился на паркет.
Встреча команд закончилась победой «Кливленда» (139:132), на счету Брайанта 10 очков, у Книппела – 20.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
