Томас Брайант споткнулся и упал, показывая Кону Книппелу жест «слишком маленький»

Томас Брайант упал на паркет, подкалывая соперника.

Центровой «Кливленда» Томас Брайант стал главным героем курьезного момента в матче против «Шарлотт »: в одном из эпизодов он забил 2 очка с сопротивлением защитника «Хорнетс» Кона Книппела , после чего решил показать сопернику жест «слишком маленький», но споткнулся и повалился на паркет.

Встреча команд закончилась победой «Кливленда » (139:132), на счету Брайанта 10 очков, у Книппела – 20.