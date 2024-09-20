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Билл Симмонс: «Когда вы берете Брэдли Била и говорите, что у вас «Большое трио», это оскорбительно для истории «Больших трио»

Известный журналист Билл Симмонс оценил уровень Брэдли Била.

В прошлом сезоне после перехода из «Уизардс» в «Санз» защитник набирал 18,2 очка за игру.

«Вы говорите «Большое трио»? Тогда я не участвую во всем этом, больше никогда не хочу слышать термин «Большое трио».

Когда вы берете Брэдли Била и говорите, что у вас «Большое трио», это оскорбительно для истории «Больших трио», – считает Симмонс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Bill Simmons Podcast
logoФиникс
logoНБА
logoБилл Симмонс
logoБрэдли Бил
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