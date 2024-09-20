Билл Симмонс: «Когда вы берете Брэдли Била и говорите, что у вас «Большое трио», это оскорбительно для истории «Больших трио»
Известный журналист Билл Симмонс оценил уровень Брэдли Била.
В прошлом сезоне после перехода из «Уизардс» в «Санз» защитник набирал 18,2 очка за игру.
«Вы говорите «Большое трио»? Тогда я не участвую во всем этом, больше никогда не хочу слышать термин «Большое трио».
Когда вы берете Брэдли Била и говорите, что у вас «Большое трио», это оскорбительно для истории «Больших трио», – считает Симмонс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Bill Simmons Podcast
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