Билл Симмонс: «Когда вы берете Брэдли Била и говорите, что у вас «Большое трио», это оскорбительно для истории «Больших трио»

Известный журналист Билл Симмонс оценил уровень Брэдли Била.

В прошлом сезоне после перехода из «Уизардс» в «Санз» защитник набирал 18,2 очка за игру.

«Вы говорите «Большое трио»? Тогда я не участвую во всем этом, больше никогда не хочу слышать термин «Большое трио».

Когда вы берете Брэдли Била и говорите, что у вас «Большое трио», это оскорбительно для истории «Больших трио», – считает Симмонс .