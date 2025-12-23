Деррик Уайт выше Энтони Дэвиса и Руди Гобера в топе защитников «краски» текущего сезона, Джей Хафф – в топ-3
Опубликован список лучших по защите кольца.
Согласно данным Sportradar, лучшим по защите «краски» является центровой «Оклахомы» Айзейя Хартенштайн: с его сопротивлением атакующие забивают 44,6% бросков.
В топ-3 также попали центровые Джей Хафф («Индиана», 44,9%) и Айзейя Стюарт («Детройт», 44,9%).
Примечательно, что в пятерке лучших оказался защитник «Бостона» Деррик Уайт (46,9%), опередив звезду «Далласа» Энтони Дэвиса (48,5%) и четырехкратного DPOY Руди Гобера («Миннесота», 47,1%).
В список попали баскетболисты, защищавшиеся против минимум 100 бросков из «краски».
