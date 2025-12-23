Деррик Уайт выше Энтони Дэвиса и Руди Гобера в топе защитников «краски» текущего сезона, Джей Хафф – в топ-3

Опубликован список лучших по защите кольца.

Согласно данным Sportradar, лучшим по защите «краски» является центровой «Оклахомы» Айзейя Хартенштайн : с его сопротивлением атакующие забивают 44,6% бросков.

В топ-3 также попали центровые Джей Хафф («Индиана », 44,9%) и Айзейя Стюарт («Детройт », 44,9%).

Примечательно, что в пятерке лучших оказался защитник «Бостона » Деррик Уайт (46,9%), опередив звезду «Далласа» Энтони Дэвиса (48,5%) и четырехкратного DPOY Руди Гобера («Миннесота», 47,1%).

В список попали баскетболисты, защищавшиеся против минимум 100 бросков из «краски».