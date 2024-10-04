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Трей Мерфи выбыл на три недели из-за растяжения задней поверхности бедра

Трей Мерфи пропустит как минимум три недели из-за травмы.

«Новый Орлеан» объявил, что форварду Трею Мерфи диагностировали растяжение задней поверхности правого бедра. МРТ, сделанное сегодня, подтвердило травму, полученную во время вчерашней вечерней тренировки.

Игрок пройдет повторное обследование примерно через три недели.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Нового Орлеана»
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