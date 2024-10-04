Трей Мерфи выбыл на три недели из-за растяжения задней поверхности бедра

Трей Мерфи пропустит как минимум три недели из-за травмы.

«Новый Орлеан » объявил, что форварду Трею Мерфи диагностировали растяжение задней поверхности правого бедра. МРТ, сделанное сегодня, подтвердило травму, полученную во время вчерашней вечерней тренировки.

Игрок пройдет повторное обследование примерно через три недели.