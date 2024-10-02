Уилли Грин: «Будет много матчей, когда у нас не будет традиционного центрового на площадке»

Уилли Грин.

«Не могу сказать, что я решительно настроен включить настоящего центрового в стартовую пятерку. Я еще не решил.

Когда мы приедем в тренировочный лагерь, думаю, команда поможет мне принять решение. Будет много матчей, когда у нас не будет традиционного центрового на площадке», – сказал главный тренер «Нового Орлеана».