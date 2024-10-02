Уилли Грин: «Будет много матчей, когда у нас не будет традиционного центрового на площадке»
Уилли Грин.
«Не могу сказать, что я решительно настроен включить настоящего центрового в стартовую пятерку. Я еще не решил.
Когда мы приедем в тренировочный лагерь, думаю, команда поможет мне принять решение. Будет много матчей, когда у нас не будет традиционного центрового на площадке», – сказал главный тренер «Нового Орлеана».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости