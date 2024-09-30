«Санс», «Уорриорс», «Лейкерс» и другие загадочные команды перед новым сезоном

Какие-то команды летом почти ничего не сделали. Какие-то – однозначно усилились, какие-то – решили сливаться. При этом есть и очень многочисленная категория команд, которые к новому сезону подошли несколько непонятными. Некоторые из них интригуют. Некоторые – вызывают недоумение. На какие-то большинству просто плевать.

Сегодня и о тех, и о других, и о третьих.

Скорее любопытные, чем проблемные команды

Что получится из обновленных «Никс»?

До обмена на Таунса по «Никс» были две с половиной непонятки.

Первая – с потерей Хартенштайна и травмой Робинсона был недостаток людей на «пятерке». Что с этим делать? Говорили, например, про интерес к Ричардсу из «Шарлотт».

Вторая – «Никс» в прошлом году отлично играли без Рэндла, с получением Бриджеса основа стала только сильнее, и тут не было очевидного слота, в который можно просто впихнуть Рэндла.

Ну, и полвопроса – это легитимность второй опции: Рэндл в плей-офф не раз подводил, Бриджес на высоком уровне в качестве важного атакующего игрока не выступал, в общем, все не безоговорочно.

И напрашивалось максимально логичное решение в духе политической программы Альфа – построй дома бездомным, заодно и проблему с безработицей решишь – все будут на стройке заняты. Так вот, можно было просто пихнуть Рэндла на «пятерку» так закроется вопрос с недостатком центровых и найдется место в старте для Джулиуса. Больше того, Рэндл как пост-апящая «четверка», работающая где-то на средней, не оптимально влияет на пространство в атаке, но Рэндл как центр дает даже дополнительный спейсинг, потому что никто из «пятых» «Никс» и близко так хорошо бросать не может.

Вооот, а потом они обменяли Рэндла и Дивинченцо на Таунса. И теперь это решение (пихнуть уже не Рэндла, а Таунса центром) выглядит еще более очевидно. Таунс выше, играть с ним на «пятерке» в защите должно быть проще, чем с Рэндлом, бросает он лучше на порядок, то есть это по сути лучшая версия Джулиуса.

Но если сравнивать это с «Никс» прошлогодними, то игру конечно придется перекраивать. И если в атаке все станет только проще (больше пространства, больше таланта, разве что на подборе так люто урабатывать соперников не получится), то в обороне Таунсу потребуется гораздо больше помощи, чем Хартенштайну или Робинсону. Варианты есть, можно надеяться, что игроки периметра будут обороняться на мяче так, что от Таунса не потребуется особо страховать. Или можно выдвинуть КАТа наверх, чтобы он играл заступ. Или еще что-нибудь, что потребует от Ануноби игры на уровне Мистера замка (а почему бы и нет, он хорош, да и платят ему соответствующе). К слову, у Тиббса уже был опыт работы с Таунсом, тогда оборона была 27-й 2 года подряд и 24-й в сезоне, по ходу которого Тибодо уволили, в общем, квест был зафейлен.

Так или иначе, «Никс» в этом году будут заметно отличаться от того, что мы видели в прошлом сезоне, и на это хочется побыстрее посмотреть.

Что Бад придумает для «Санс» и их разыгрывающих

«Финикс» летом предпринял несколько шагов, которые должны поднять уровень их атаки. С одной стороны, обновили тренера, новый специалист должен сделать игру более системной. С другой, подписали пару защитников, которые должны снять часть обязанностей по розыгрышу со звезд.

Интересно, как это все будет выглядеть на выходе. Тайус Джонс станет чем-то вроде Рондо с «бостонским» трио? Насколько часто они с Моррисом будут играть на мяче? Превратятся ли Букер, Бил и Дюрэнт в +/- чистых скореров, чаще играющих с получения? Или в итоге это Джонс с Моррисом превратятся в праймового Пэта Беверли и разыгрывающими будут числиться только по документам?

Именно атака «Финикса» была их проблемным местом. Точнее так: именно в атаке они оставили максимум потенциала нераскрытым. То, что прошлогодние «Санс» были средненькими в защите – хороший результат для такого состава (и к слову, этот результат будет нелегко повторить теперь, когда во многих сочетаниях появятся мелкие защитники), а вот 9-я атака в НБА для этих кадров – позор. «Финикс» должен быть в топ-5 по нападению, вероятно, в топ-3, иначе шансов у них не будет. И именно от того, как заработает это нападение, будет зависеть количество фронт-офисов, мечтающих поменяться с «Санс» местами (пока в этом списке ручкой записана только одна команда, но это потому, что «Клипперс» сейчас вообще с кем угодно местами бы поменялись).

Как «Оклахома» будет использовать Хартенштайна

Понятно, что именно Айзейя дает этой команде (кроме крупного контракта на обмен через год-два) – подбор и крупное, тяжелое тело. Плюс он, вероятно, лучший незвездный центр в НБА. И эта роль в «Тандер» была вакантна.

Но так же понятно, что Хартенштайн совсем не бросает, а раньше у «Оклахомы» таких игроков не было. Даже Гидди и Дорт по сравнению с Хартенштайном – прирожденные снайперы. Айзейя займет место под кольцом, усложнив работу боллхэндлерам в проходах, а еще вынудит чаще играть пик-н-ролл через центра (то есть самого Хартенштайна). Естественно, ничего критичного – многие команды играют с небросающим центром, но «Оклахома» последние два года играла не так, им придется привыкать, и работа в атаке станет труднее.

Всегда ли они захотят выпускать этого непривычного великана на большие минуты? Или его будут использовать точечно, накручивая роль против одних соперников и сокращая против других? Второе как будто напрашивается, но в НБА такой подход редко приживается (или вообще никогда?), всем проще и привычнее работать с постоянной стартовой пятеркой и относительно стабильными ротациями. Хотя, может, Дэйгнолт переломит тенденцию.

И потом, как часто Хартенштайн будет выходить в старте или просто в паре с Холмгреном, сдвигая Чета на «четверку»? Айзейя – нечто совершенно новое для этих «Тандер», и будет интересно посмотреть, как его встраивают в игру.

«Лейкерс» и игра через Дэвиса

Мы все ближе к тому, чтобы увидеть, как концепт, разработанный и заявленный Редиком, проявит себя на практике. Он собирается играть через Дэвиса в атаке, и это не слишком стандартно. Не может ли быть так, что человек, который никогда не тренировал, придумал систему, интересно смотрящуюся на планшете, но непереносимую на паркет? По идее от такого расклада должны уберечь ассистенты с опытом работы главными тренерами: Брукс и Макмиллан.

Как будет выглядеть эта атака с Дэвисом в роли узла? Достаточно ли он хорош как пасующий? У ЭйДи были матчи с хорошим количеством передач, но ни на какого поинт-форварда-центра он никогда не тянул. И много ли у «Лейкерс» людей, готовых двигаться без мяча? Пасующий «большой» отлично дополнит Карри, но вряд ли сработается с Дончичем, и даже прибавивший в плане броска Леброн все еще ближе ко второму. Чистых снайперов в составе – вообще один Кнехт.

И потом такая игра Дэвиса подразумевает его удаление от кольца, а достаточно ли он хорошо бросает, чтобы играть на дистанции? Со времен прихода в «Лейкерс» у него 28% из-за дуги, 36% с дальней средней, 41% со средней. Все ждут, когда он «вернет» себе бросок, но правда в том, что Дэвис не попадает джамперы уже очень давно, там все посыпалось еще за пару лет до обмена. И с тех пор он классно кидал только в «пузыре», где классно кидали вообще все. Разговоры о том, что бросок Дэвиса вернется, напоминают разговоры о том, что «Никс» вернулись – вернулись к чему? Не надо делать вид, что когда-то там все было прям круто. Трешки ЭйДи не попадал никогда, на дальней средней был один неплохой трехлетний отрезок, который закончился 7 лет назад. Тогда он попадал 42% - 0,84 очка за бросок, что дичь по сегодняшним меркам эффективности, но неплохо по меркам броска с такой дистанции (собственно поэтому люди с такой дистанции и перестали бросать).

В общем, ЭйДи не выглядит как идеальный кандидат на роль центра с функциями узла атаки, а кадры «Лейкерс» как будто не слишком подходят для игры вокруг такого узла. Хорошо, что «озерникам» в этом сезоне большие победы не светят, так что риски в любом случае минимальны.

«Хьюстон» и проблемы богатых

Постхарденовская перестройка принесла «ракетам» богатый урожай плодов. Грин, Смит, Шенгюн, Уитмор, Шеппард – талантливой молодежи полно, и это не говоря о более вспомогательных (но все еще молодых) ребятах.

Только теперь настало время выбирать. Потому что оставить всю эту молодежь может быть дороговато, а главное – незачем. Есть большие сомнения в том, что можно построить успешную команду, в которой будут и Грин, и Шеппард, и Шенгюн. А там еще и явно ограниченный в своей игре Томпсон.

Говоря про него и его близнеца, часто рассказывают что-то в духе «может, перестанем уже говорить об одной вещи, которую он делает плохо, и сфокусируемся на всем хорошем?» Но это стандартная фаза карьеры молодого игрока без броска. Мы все знаем, что будет дальше, без адекватной трешки на периметре делать нечего и нормальных минут в НБА ты не получишь. Тем не менее, в «Рокетс» место ему могут найти: это и фактическая игра центра в атаке (когда он выходит вместе со Смитом и без настоящего центра), и игра рядом с Шенгюном на тех же правах, на которых Гордон играет с Йокичем (не то чтобы Гордон как-то помогал атаке «Наггетс» в этой роли, но Йокич способен минимизировать ущерб, иногда и у Шенгюна получается это делать). Но я отвлекся, суть в том, что игроки «Рокетс» не то чтобы легко сочетаются, в итоге команде придется выбирать, вокруг кого строиться, а кого – отпустить.

И чтобы сделать этот выбор, нужно правильно оценить имеющихся игроков. А для этого нужно дать им показать себя. В прошлом году у них сначала проявил себя Шенгюн, а уже потом (когда турок травмировался) – Грин. Потому что игра поменялась и стала более удобной для Джейлена.

Теперь вопрос: как они собираются сделать так, чтобы шанс раскрыться был у всех? Грин и Шенгюн, теперь еще нужно Шеппарду давать владения, а там, вообще-то, и на Уитмора надо поглядеть, и это я молчу про Смита, и про то, что лучший игрок команды – это все еще Ванвлит. Как выстроить ротацию так, чтобы у каждого этого молодого и талантливого были владения, чтобы они выходили в логичных пятерках, где смогут проявить себя? Чтобы потом не оказалось так, что вы не дали кому-то нормального шанса, обменяли его, а теперь выясняется, что он талантливее всего, что у вас было.

Категория «Сакраменто»

Зачем в «Сакраменто» Дерозан?

Ну, правда, зачем?

Чтобы тащить клатч, ведь у вас всего один крутой клатчер, а всем известно, что их нужно штук десять?

Или чтобы отжать владения у Кигана Мюррея, на прогресс которого вы должны молиться?

Или на случай травм, что так актуально для команды, у которой никто никогда не ломается?

Эта команда-болото получила себе игрока-болото, чтобы точно никогда ничего не добиться. Я понимаю, что после 100 лет без плей-офф нынешнее положение команды выглядит как успех. Но к такому быстро привыкаешь и начинаешь спрашивать: «А что дальше?».

С «Кингс» это может произойти уже после этого сезона.

«Вы все огребаете, ведь мы тааак вернулись»

«Мемфис», который мы еще не видели

Сейчас уже мало кто помнит, но перед прошлым сезоном «Гризлис» выменяли себе Смарта, который должен был стать усилением по сравнению с Диллоном Бруксом. И мы же почти не видели «Мемфис» в обновленном боевом составе. Джа со Смартом провели 155 совместных минут.

Более того, по ходу предыдущего сезона был обменян в «Хьюстон» травмированный Адамс, и заменили его только этим летом, выбрав на драфте Зака Иди.

У нас был этот восходящий «Мемфис» с кучей молодых, намечающейся суперзвездой и даже некоторым опытом игр на вылет. Потом они фактически пропустили год, и теперь собираются вернуться, но не в том виде, который был в позапрошлом сезоне, а в заметно трансформированном. Получится ли у них продолжить с того места, на котором они остановились?

По идее – должно. Но не будут ли заметны последствия травмы у Джа? Насколько здоровы будут Джэксон и Смарт? Попытка заменить Смартом Брукса теперь вообще выглядит странно. Потянет ли Иди сразу большие минуты? По идее должен, он ветеран на уровне колледжа и достаточно готовый игрок, хотя новичок есть новичок. И потом, если Адамса заменил Иди, а Брукса – Смарт, то Тайуса Джонса, игравшего здесь ключевую роль, заменить теперь видимо должен Скотти Пиппен-младший, который радует в летней лиге, но железобетонной уверенности не вселяет. Я не готов просто исходить из того, что команда, пропустившая год, возьмет и сразу снова выдаст 50+ побед.

«Шарлотт», про которых все забыли

Когда-то давно, когда деревья были большими, а Ламело Болл – здоров, «Хорнетс» выиграли больше матчей, чем проиграли. Тогда казалось, что дальше только вверх: молодая команда с ярким лидером уже показывает результаты. С тех пор «Хорнетс» выдали 2 сезона с суммарным количеством побед ниже 50, Вашингтон ушел, а Бриджес нашел прорехи в функционировании американской «культуры отмены».

«Хорнетс» – это как бы «Мемфис» наоборот. Если «Гризлис» были хороши несколько лет, а один сезон запороли, то «Шарлотт» были хороши однажды и когда-то давно, а их сезоны с 20+ победами и травмами Болла выглядят более привычно.

И все же Ламело – действительно талантливый креативщик, Миллер провел интересный первый сезон, команда в целом глубокая, и, если теперь у них получится остаться здоровыми, то кто знает, возможно, они и смогут повторить успех трехлетней давности.

Это может звучать излишне оптимистично, но я действительно думаю, что здоровый Ламело дает достаточно высокую нижнюю планку.

Категория «Я вообще не понимаю, как вы собираетесь играть»

«Новый Орлеан»

Летом «Пеликанс» выменяли себе Мюррея, и это выглядело нормальным первым шагом. Проблема в том, что следующих шагов сделано не было.

У команды нет центровых, и теперь они должны играть то ли с Джонсом, то ли с Зайоном на «пятерке».

У команды перебор скореров, которые любят повозиться с мячом, но при этом не факт, что есть настоящий разыгрывающий, нацеленный на то, чтобы кого-то заигрывать, или обладающий продвинутой передачей. В этой команде точно не нужен Макколлум и, скорее всего, не нужен Ингрэм, но они оба здесь.

Части этого состава не сочетаются друг с другом, и это выглядит как какой-то захламленный склад. И, хотя я верю в Уилли Грина, навести порядок на этом складе сможет только менеджер, тренеру это вряд ли под силу.

«Голден Стэйт» и их странный состав

Вообще «Уорриорс» летом стали скорее сильнее. Андерсон, Мелтон, Хилд, плюс надежда на прогресс молодых, плюс отсутствие необходимости договариваться с тараканами Томпсона – в плане таланта команда прибавила.

А теперь давайте попробуем собрать стартовую пятерку.

Карри. Грин. Нужны еще трое. Допустим, Мелтон, но тогда уже вряд ли удастся впихнуть в состав Подземски, пятерка будет мелковата. Или убирать на банку самого Мелтона, тогда Подза можно двинуть в основу. Дальше, видимо, Уиггинс. Потом либо Куминга на «четверке» и Грин-центр, либо Грин на «четверке» и то ли Джексон-Дэвис, то ли Луни на месте центра.

Как ни крути, состав получается либо слишком мелким и не особо защищающимся, либо слишком не бросающим – тут какая-то феерическая подборка людей, в чьей способности пробить 35% из-за дуги есть большие сомнения (Грин, Уиггинс, Куминга, Пэйтон, Андерсон, и это не считая чистых центров).

Как это все можно сбалансировать, чтобы играть на обеих сторонах – непонятно. Рабочие сочетания придется искать долго и, вероятно, подбирать под каждого конкретного оппонента. Особенно трудно будет, если учесть, что за пакетом с клеем Керру не видно Мозеса Муди. Молодой край как раз отлично сочетает игру на разных половинах и мог бы помочь уравновесить некоторые составы, но минут он не получает никогда. Больше того, Муди – единственный молодой игрок «Уорриорс», слухи по обмену которого не опровергались командой.

– Говорят, вы предлагали пакеты, включающие Подземски, Кумингу и Муди.

– Нет, мы не предлагали ни Подземски, ни Кумингу.

И это не говоря о том, что вопрос со второй опцией так и не был решен. И если офис действительно не предлагал ни Кумингу, ни Подземски за Маркканена/Джорджа, то это означает, что они и не пытались решить этот, в общем-то, главный вопрос.

Проблем будет много. К счастью, как и в случае с «Лейкерс», эти проблемы ни на что не повлияют, потому что всем плевать, попадете вы в плей-ин с седьмого места или закончите сезон сразу после регулярки, остановившись на 11-й строчке. Ничего серьезного «воинам» в любом случае не светит, сливаться они не хотят и в результате просто бессмысленно существуют.

Вообще весь тихоокеанский дивизион – это такое болото с неоновыми вывесками: куча звезд, громкие названия команд, некоторые из которых не так давно были чемпионами, но очень скромные амбиции (разве что «Санс» при дико удачном стечении обстоятельств могут на что-то рассчитывать). «Сакраменто» компенсируют недостаточно яркую вывеску с помощью луча, буквально светящего в небо.

Отряд ждунов

Что с «Атлантой»?

«Хоукс» этим летом сделали шаг назад: обмен Мюррея явно не добавил команде таланта, но дал пару лишних пиков и условно молодого Дайсона Дэниэлса (а еще – Ларри Нэнса). Часть бомбардирских обязанностей Мюррея, видимо, переложат на молодого Джейлена Джонсона, сильно прибавившего в прошлом сезоне. Естественно, с драфта пришел Рисаше. И количество и роль молодых в команде увеличиваются, и это не путь к успеху в краткосрочной перспективе.

Дальше – по идее – есть два варианта поведения. Но пик «Атланты» на драфте-2025 у «Сперс», как и пик на драфте-2027. А в 2026-м у «Сперс» право обмена пиками. И все это незащищено. Так что второй вариант поведения остается единственным.

Нужно попробовать перезарядиться, не опускаясь на самое дно. Кто-то из молодых спрогрессирует, кого-нибудь выменяем за пики, полученные из «Пеликанс», и будет нормальная команда. Это подразумевает, что вы строитесь вокруг Янга и все еще верите в него как в первую звезду, потому что при подобном подходе получить эту звезду откуда-то еще крайне сложно. Да и как вы вообще представляете себе команду с Янгом, где все не вертится вокруг него? Потребность в мяче и статусе звезды в рамках гелиоцентричной модели заложены в его баскетбол на фундаментальном уровне. Или планируется обмен Янга на другую звезду? Ну да, такие сделки же происходят постоянно.

«Атланте» нужно прокачать уровень окружения Янга, но пока они наоборот сделали шаг назад, и нынешний сезон, скорее всего, будет принесен в жертву. Может, за год кто-то из молодых прибавит, а летом подвернется удачный обмен, но на данный момент «Хоукс» как бы застряли.

«Юта» уже выбрала направление?

«Джаз» оказались в странном положении. С одной стороны, у них нет баскетбольной команды, только пара приличных игроков и куча сырой молодежи. С другой стороны, они и не сливаются. Поэтому в итоге 10-й пик на драфте, а чтобы иметь шанс получить там кого-то ценного, приходится тянуться за сырыми бастоопасными (но со звездным/околозвездным потенциалом) ребятами.

Отсюда можно двинуться вверх (обменять пики и молодежь на игроков и собрать команду) или вниз (скинуть Маркканена и поднять свои драфт-котировки). «Юта» этим летом не сделала ничего. Маркканена оставили и переподписали, так что теперь его невозможно обменять, чем усложнили себе вариант «резко вниз». Пойти вверх тоже будет трудновато, состав сильнее не стал: Данн и Фонтеккьо ушли, а Коллинс наоборот никуда не делся.

«Юта» добровольно сидит в болоте.

Они могут выбраться из него в любой момент. Эйндж может отправиться в погоню за Флэггом. Или наоборот, может вспомнить, что у него уже была слабая команда с одной звездой, а в следующем сезоне к этой звезде добавились Аллен с Гарнеттом, и эта команда взяла титул.

Но Эйндж известен своим терпением, он точно готов ждать правильной сделки столько, сколько потребуется. В то же время, его не смущает перебор гардов или отсутствие какой-то идеи в построении состава, потому что нет никакой команды, это все – набор активов для будущих сделок. И цель каждой из этих сделок – получить еще больше активов, выиграть обмен, драфтовать апсайд без оглядки на проблемы, подписать выгодный контракт, и плевать, нужен ли тебе игрок. И так до тех пор, пока ты не увидишь возможность для чемпионского хода.

Такой подход дает потрясающую гибкость: ты в любой момент можешь повернуть в любую сторону. Но, чтобы выбраться из болота по результатам, однажды выбрать сторону все-таки придется.

«Торонто» и их затруднительное положение

Этим летом «Рэпторс» выдали пару крупных контрактов (новое соглашение Куикли, раннее продление Барнса, плюс не стали отклонять опцию Брауна, сохранив его как актив на обмен), и по итогу у них получилась не то чтобы дешевая команда. Здесь ряд высокооплачиваемых игроков: к перечисленным нужно добавить Барретта, Пелтля, Буше и Олиника – все получают больше 10М в год. И да, пусть 10М - уже не те, что прежде, но команд с таким количеством восьмизначных контрактов совсем немного (до обмена Таунса были «Никс», а теперь вообще никто в голову не приходит, хотя я отдаю себе отчет в том, что 10М – вполне случайная цифра).

Теперь и в стартовом составе все позиции закрыты, и в платежке свободного места нет, состав как будто сформирован, но чего-то не хватает. А, точно, не хватает первой звезды.

С такими вводными не светит ничего: машина без двигателя не поедет. Их самый талантливый атакующий игрок – это, наверное, Куикли, и таким макаром даже побед 35 забрать будет крайне затруднительно. И теперь они, вероятно, просто ждут, когда на рынке появится кто-то подходящий (контрактов и пиков для обмена хватает). Я вот слышал, что Ингрэм доступен. Есть ощущение, что Кавай или Батлер могут сменить команду за правильную компенсацию. Затея спорная, но бесспорных первых звезд обычно не хотят обменивать.

При этом нужно сказать, что и с нынешним составом «Рэпторс» можно построить очень даже любопытную игру: тут нет мелких, что дает интригующие перспективы в защите, а отсутствие выраженной звезды в атаке может подстегнуть к движению мяча и равномерному распределению нагрузки.

Ну, или получится унылое говнище, потому что у команды просто не будет функционировать атака, ибо никто не сможет приводить ее в движение.

Ответ скоро узнаем. Потому что все эти странные или необычные, или непонятные команды уже через месяц выйдут на паркет.

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Тот же баскетбольный подкаст в youtube

Тот же баскетбольный подкаст ВК

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Sarah Stier, Ezra Shaw, Elsa, Kevin C. Cox, Jared C. Tilton, Sarah Stier