Си Джей Макколлум: «Чтобы добиться успеха, нужно потратить ресурсы. У команды обычно бывает окно в 2-3 года каждые 10 лет»
«Чтобы добиться успеха, нужно быть готовым тратить ресурсы, деньги. Нужно тратить тогда, когда это необходимо, и понимать свои окна возможностей. Они открываются перед каждой командой. Окно «Селтикс» – сейчас. Владельцы потратили очень много денег и теперь вынуждены продавать клуб.
Нужно понимать когда начинаются эти отрезки. Возможность ежегодно платить налог на роскошь зависит от твоих финансовых возможностей. У всех они разные. Но наступает тот момент, когда ты можешь добиться реального успеха. Развить имеющиеся таланты, шаг за шагом. Это происходит не так часто. Есть примерно 2-3 года каждые 10 лет. Когда все начинает складываться. Удача на драфте, подписания, обмены. Неожиданное попадание во втором раунде драфта. Нужно ловить этот момент. Конечно, взвесить финансовые плюсы и минусы. Команды, которые не боялись вкладываться, исторически добивались результата.
Майк Данливи недавно сказал, что нужно тратить с умом, тратить в нужное время.
В новом соглашении есть вещи, которые мы сделали правильно. Есть то, что требует доработки. Но нам потребуется время и опыт, чтобы полностью разобраться в этом», – заключил защитник «Нового Орлеана» и президент профсоюза игроков НБА.
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