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Георгий Жбанов, Антониус Кливленд и Михаил Беленицкий – авторы лучших моментов игровой недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели.

Первые места Топ-3 заняли Георгий ЖбановЗенит»), Антониус КливлендЛокомотив-Кубань») и Михаил Беленицкий (УНИКС).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoБаскетбол - видео
logoЕдиная лига ВТБ
Георгий Жбанов
Антониус Кливленд
Михаил Беленицкий
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