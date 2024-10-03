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Хавьер Паскуаль перед матчем против «Пармы»: «Нас ждет сложный вечер»

Хавьер Паскуаль заявил, что «Зенит» ждет сложный домашний матч против «Пармы».

«Прежде всего, возвращаемся на нашу арену, и нам хотелось бы играть при как можно большем количестве болельщиков, потому что это делает нас очень счастливыми, когда мы вместе.

Будем играть против команды, которая в прошлом матче очень хорошо сыграла с «Астаной». Они легко выиграли. Команда находится на стадии становления. Основная часть команды новая, поэтому им нужно время. Также у них отличный тренер.

Знаем, что нас ждет сложный вечер. С другой стороны, вернулись после победы в Казани, команда улучшается, и хотим показать нашим болельщикам, что это действительно так», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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Хавьер Паскуаль
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