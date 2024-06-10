Жоан Пеньярройя станет новым главным тренером «Барселоны»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Баскония Барселона Рожер Гримау Реал чемпионат Испании Хавьер Паскуаль Сан-Пабло Бургос Жоан Пеньярройя Баскетбол

«Барселона» определилась с кандидатурой нового главного тренера.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, переговоры клуба с Хавьером Паскуалем окончательно завершились неудачей.

Позицию главного тренера команды займет Жоан Пеньярройя. Последним местом работы испанского специалиста была «Баскония», где он провел сезон-2022/23.

Тренер дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Сан-Пабло Бургосом».

«Барселона» отправила в отставку Рожера Гримау в связи с неудовлетворительными результатами сезона. Команда уступила «Реалу» в полуфинале чемпионата Испании (0-3) и проиграла «Олимпиакосу» (2-3) в 1/4 плей-офф Евролиги.

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3 комментария
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Шило (Гримау) на мыло (Пеньярройа). Типичный Барса-менеджмент последних лет.
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Ну что ж…еще один сезон вычеркиваем, но баскетбольной Барсе, к сожалению, не привыкать разбрасываться сезонами в последние годы. Скупой заплатит дважды, а Чави выиграет трофей..
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Шансы на то, что Паскуаль останется в Зените, растут
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