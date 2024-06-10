Жоан Пеньярройя станет новым главным тренером «Барселоны»

«Барселона» определилась с кандидатурой нового главного тренера.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, переговоры клуба с окончательно завершились неудачей.

Позицию главного тренера команды займет Жоан Пеньярройя. Последним местом работы испанского специалиста была « », где он провел сезон-2022/23.

Тренер дважды выигрывал Лигу чемпионов с « ».

« » отправила в отставку Рожера Гримау в связи с неудовлетворительными результатами сезона. Команда уступила «Реалу» в полуфинале чемпионата Испании (0-3) и проиграла «Олимпиакосу» (2-3) в 1/4 плей-офф .