Жоан Пеньярройя станет новым главным тренером «Барселоны»
«Барселона» определилась с кандидатурой нового главного тренера.
По сообщению инсайдера Маттео Андреани, переговоры клуба с Хавьером Паскуалем окончательно завершились неудачей.
Позицию главного тренера команды займет Жоан Пеньярройя. Последним местом работы испанского специалиста была «Баскония», где он провел сезон-2022/23.
Тренер дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Сан-Пабло Бургосом».
«Барселона» отправила в отставку Рожера Гримау в связи с неудовлетворительными результатами сезона. Команда уступила «Реалу» в полуфинале чемпионата Испании (0-3) и проиграла «Олимпиакосу» (2-3) в 1/4 плей-офф Евролиги.