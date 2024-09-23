Чус Матео после поражения от «Уникахи» в финале Суперкубка Испании: «Мне нужно больше игроков»
Чус Матео отреагировал на поражение от «Уникахи» (80:90) в финале Суперкубка Испании.
«Уровень конкуренции и физической борьбы очень велики. Мне нужно больше игроков на сезон, который состоит из 90 матчей. Мы должны быть внимательны к нуждам команды.
Нам нужно разобраться, где именно необходимо улучшать состав. Спешки нет.
«Уникаха» была лучше нас», – заявил главный тренер «Реала».
Мадридский клуб незадолго до старта нового сезона потерял вернувшегося в НБА Гершона Ябуселе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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