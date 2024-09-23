Чус Матео после поражения от «Уникахи» в финале Суперкубка Испании: «Мне нужно больше игроков»

Чус Матео отреагировал на поражение от «Уникахи» (80:90) в финале Суперкубка Испании.

«Уровень конкуренции и физической борьбы очень велики. Мне нужно больше игроков на сезон, который состоит из 90 матчей. Мы должны быть внимательны к нуждам команды.

Нам нужно разобраться, где именно необходимо улучшать состав. Спешки нет.

«Уникаха » была лучше нас», – заявил главный тренер «Реала ».

Мадридский клуб незадолго до старта нового сезона потерял вернувшегося в НБА Гершона Ябуселе.