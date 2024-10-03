Трэйс Джексон-Дэвис: «Мы, молодые игроки, хотим помочь и снять нагрузку со Стефа Карри и Дрэймонда Грина»
Трэйс Джексон-Дэвис описал настрой молодых игроков «Уорриорз».
«Мы голодны до побед. Все хотим помочь продлить карьеру Стефа Карри и Дрэймонда Грина на как можно больший срок, снять с них нагрузку. Это огромная ответственность, эти парни вели организацию за собой последние 10 лет. Сделать шаг вперед, стать важным элементом, быть полезным для них – это колоссальная возможность. Мы все хотели бы в этом поучаствовать», – заявил 24-летний форвард.
Баскетболист проведет свой второй сезон в НБА. В его активе в качестве новичка – 7,9 очка, 5 подборов и 1,1 блок-шота за 16,6 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Голден Стэйт Уорриорз»
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