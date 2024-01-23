Кармело Энтони назвал лучших скореров в истории НБА: «Эти парни в любой ситуации знают, как набрать очки»

Теги Лэрри Берд Джо Джонсон Кармело Энтони Аллен Айверсон Джей Ар Смит Монта Эллис Трэйси Макгрэйди Кобе Брайант Джамал Кроуфорд Брэндон Рой НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Джеймс Харден Джордж Гервин Бернард Кинг Девин Букер Баскетбол

Кармело Энтони представил список лучших скореров в истории НБА.

«Чистые скореры – это парни, которые в любой ситуации находят возможность и знают, как набрать очки. Они отличаются от лучших бомбардиров сезона, Топ-10 самых результативных игроков или парней, которые в среднем набирают 30 очков за матч. В истории НБА есть только около 10 парней, которые в любом случае наберут очки, даже если я скажу им это сделать из угла площадки», – заявил 10-кратный оллстар.

Энтони назвал себя, Кевина Дюрэнта, Аллена Айверсона, Кобе Брайанта, Стефа Карри, Кайри Ирвинга, Лэрри Берда, Джорджа Гервина, Бернарда Кинга, Джамала Кроуфорда, Трэйси Макгрэйди, Джей Ар Смита, Монту Эллиса, Брэндона Роя, Джо Джонсона, Джеймса Хардена и Девина Букера лучшими «чистыми скорерами», которых он когда-либо видел.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А где Майкл и Леброн?)
+2
0
+2
Ответ Xell
А где Майкл и Леброн?)
они из угла так себе)
+1
0
+1
Расист блин
0
0
0
А Винс Картер?
0
0
0
Джей Ар Смит????😳😳😳😳😳
0
0
0
а где Пол Пирс? а Дирк? А Кавхи? Роуз наконец! ну Мэло...
0
0
0
что Джамал Кроуфорд сделал Мело плохого?)
0
0
0
Ответ Xell
А где Майкл и Леброн?)
они отказались быть в этом списке
0
0
0
Ответ фанат баскетбола
они из угла так себе)
Вообще Леброн лучше кидает трехи, чем половина списка
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий