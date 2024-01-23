Кармело Энтони назвал лучших скореров в истории НБА: «Эти парни в любой ситуации знают, как набрать очки»

Кармело Энтони представил список лучших скореров в истории НБА.

«Чистые скореры – это парни, которые в любой ситуации находят возможность и знают, как набрать очки. Они отличаются от лучших бомбардиров сезона, Топ-10 самых результативных игроков или парней, которые в среднем набирают 30 очков за матч. В истории есть только около 10 парней, которые в любом случае наберут очки, даже если я скажу им это сделать из угла площадки», – заявил 10-кратный оллстар.

назвал себя, , Аллена Айверсона, , , Кайри Ирвинга, Лэрри Берда, Джорджа Гервина, Бернарда Кинга, Джамала Кроуфорда, Трэйси Макгрэйди, Джей Ар Смита, Монту Эллиса, Брэндона Роя, Джо Джонсона, Джеймса Хардена и Девина Букера лучшими «чистыми скорерами», которых он когда-либо видел.