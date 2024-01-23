Кармело Энтони назвал лучших скореров в истории НБА: «Эти парни в любой ситуации знают, как набрать очки»
Кармело Энтони представил список лучших скореров в истории НБА.
«Чистые скореры – это парни, которые в любой ситуации находят возможность и знают, как набрать очки. Они отличаются от лучших бомбардиров сезона, Топ-10 самых результативных игроков или парней, которые в среднем набирают 30 очков за матч. В истории НБА есть только около 10 парней, которые в любом случае наберут очки, даже если я скажу им это сделать из угла площадки», – заявил 10-кратный оллстар.
Энтони назвал себя, Кевина Дюрэнта, Аллена Айверсона, Кобе Брайанта, Стефа Карри, Кайри Ирвинга, Лэрри Берда, Джорджа Гервина, Бернарда Кинга, Джамала Кроуфорда, Трэйси Макгрэйди, Джей Ар Смита, Монту Эллиса, Брэндона Роя, Джо Джонсона, Джеймса Хардена и Девина Букера лучшими «чистыми скорерами», которых он когда-либо видел.