Энтони Дэвис: «Аналитика не имеет значения для меня. Надо просто набрать больше очков, чем соперник, к концу матча»

Энтони Дэвис прокомментировал аналитический подход тренерского штаба «Лейкерс».

Новый главный тренер Джей Джей Редик сосредоточен на современных подходах к игре, статистике и математическом анализе.

«Может что-то из этого и пригодится. Но для меня все это не имеет значения. Надо просто набрать больше очков, чем соперник, к концу матча. Это все, что меня интересует.

Аналитика, категории – все, что они придумывают, не кажется мне важным. Цифры не имеют значения. Можешь набрать 50 очков и быть на последнем месте. Ну и чего ты добился? Ничего», – заключил форвард.