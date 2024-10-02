Димитрис Яннакопулос: «Моя мечта – выиграть пять титулов чемпиона Евролиги подряд»
Димитрис Яннакопулос мечтает о пяти титулах чемпиона Евролиги подряд.
«Как я сказал Эргину Атаману, когда мы решили работать вместе, моя мечта – выиграть пять титулов чемпиона Евролиги подряд. На сегодняшний день рекорд принадлежит «Югопластике», которая выиграла три. Я надеюсь, что мы сможем выиграть пять подряд.
У меня есть дом в месте, которое я считаю Землей Богов, я сижу там и вижу будущее, как бы странно или смешно это ни звучало. В прошлом сезоне я видел, что мы обязательно выйдем в финал, но на этот раз нам придется сотворить другое чудо, чтобы выиграть его», – сказал владелец «Панатинаикоса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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