Димитрис Яннакопулос: «Моя мечта – выиграть пять титулов чемпиона Евролиги подряд»

Димитрис Яннакопулос мечтает о пяти титулах чемпиона Евролиги подряд.

«Как я сказал Эргину Атаману , когда мы решили работать вместе, моя мечта – выиграть пять титулов чемпиона Евролиги подряд. На сегодняшний день рекорд принадлежит «Югопластике», которая выиграла три. Я надеюсь, что мы сможем выиграть пять подряд.

У меня есть дом в месте, которое я считаю Землей Богов, я сижу там и вижу будущее, как бы странно или смешно это ни звучало. В прошлом сезоне я видел, что мы обязательно выйдем в финал, но на этот раз нам придется сотворить другое чудо, чтобы выиграть его», – сказал владелец «Панатинаикоса ».