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Суперкубок Греции. Финал. Трофей разыграют «Панатинаикос» и «Олимпиакос»

Сегодня пройдут финал и матч за 3-е место Суперкубка Греции.

«Панатинаикос» и «Олимпиакос» определят победителя турнира. «Арис» и «Перистери» сыграют за 3-е место

Суперкубок Греции 

Родос

За 3-е место

Арис – Перистери

29 сентября. 16:45

Финал

Панатинаикос – Олимпиакос

29 сентября. 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoАрис
logoОлимпиакос
logoПанатинаикос
logoПеристери
Суперкубок Греции
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