Суперкубок Греции. Финал. Трофей разыграют «Панатинаикос» и «Олимпиакос»
Сегодня пройдут финал и матч за 3-е место Суперкубка Греции.
«Панатинаикос» и «Олимпиакос» определят победителя турнира. «Арис» и «Перистери» сыграют за 3-е место
Суперкубок Греции
Родос
За 3-е место
Арис – Перистери
29 сентября. 16:45
Финал
Панатинаикос – Олимпиакос
29 сентября. 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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