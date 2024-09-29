Суперкубок Греции. Финал. Трофей разыграют «Панатинаикос» и «Олимпиакос»

Сегодня пройдут финал и матч за 3-е место Суперкубка Греции.

«Панатинаикос » и «Олимпиакос» определят победителя турнира. «Арис » и «Перистери » сыграют за 3-е место Суперкубок Греции Родос За 3-е место Арис – Перистери 29 сентября. 16:45 Финал Панатинаикос – Олимпиакос 29 сентября. 20:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.