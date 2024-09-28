Суперкубок Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» – «Арис», «Олимпиакос» против «Перистери»
Сегодня состоятся полуфинальные матчи Суперкубка Греции.
«Панатинаикос» сыграет с «Арисом», «Олимпиакос» встретится с «Перистери».
Суперкубок Греции
Родос
1/2 финала
Панатинаикос – Арис
28 сентября. 18:15
Олимпиакос – Перистери
28 сентября. 21:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости