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Лука Дончич выбыл как минимум на неделю из-за ушиба голени

Лука Дончич пропустит как минимум неделю.

Защитник «Далласа» получил ушиб левой голени. Повторное обследование состоится через неделю.

«Даллас» начнет предсезонные матчи встречей с «Мемфисом» на своей площадке 8 октября.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера The Athletic Шэмса Чарании в соцсети X
травмы
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