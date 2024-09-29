Йовица Арсич: «На протяжении всей игры ЦСКА контролировал результат»

Йовица Арсич отметил, что ЦСКА контролировал игру на протяжении всего матча.

«В первую очередь, я бы хотел поблагодарить болельщиков за поддержку и фантастическую атмосферу, которую они сегодня создали. Это помогло ребятам выйти и уверенно сыграть на площадке.

К сожалению, одной атмосферы мало, чтобы справиться с таким сильным оппонентом, как ЦСКА . Нужно быть объективными и признать, что они сегодня были лучше. На протяжении всей игры они контролировали результат, контролировали подбор.

Пока нам недостаточно только поддержки болельщиков, чтобы справиться с таким сильным оппонентом, который заслуженно стал чемпионом в прошлом сезоне», – сказал главный тренер «Енисея ».