Йовица Арсич: «На протяжении всей игры ЦСКА контролировал результат»
Йовица Арсич отметил, что ЦСКА контролировал игру на протяжении всего матча.
«В первую очередь, я бы хотел поблагодарить болельщиков за поддержку и фантастическую атмосферу, которую они сегодня создали. Это помогло ребятам выйти и уверенно сыграть на площадке.
К сожалению, одной атмосферы мало, чтобы справиться с таким сильным оппонентом, как ЦСКА. Нужно быть объективными и признать, что они сегодня были лучше. На протяжении всей игры они контролировали результат, контролировали подбор.
Пока нам недостаточно только поддержки болельщиков, чтобы справиться с таким сильным оппонентом, который заслуженно стал чемпионом в прошлом сезоне», – сказал главный тренер «Енисея».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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