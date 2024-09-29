  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Йовица Арсич: «На протяжении всей игры ЦСКА контролировал результат»

Йовица Арсич отметил, что ЦСКА контролировал игру на протяжении всего матча.

«В первую очередь, я бы хотел поблагодарить болельщиков за поддержку и фантастическую атмосферу, которую они сегодня создали. Это помогло ребятам выйти и уверенно сыграть на площадке.

К сожалению, одной атмосферы мало, чтобы справиться с таким сильным оппонентом, как ЦСКА. Нужно быть объективными и признать, что они сегодня были лучше. На протяжении всей игры они контролировали результат, контролировали подбор.

Пока нам недостаточно только поддержки болельщиков, чтобы справиться с таким сильным оппонентом, который заслуженно стал чемпионом в прошлом сезоне», – сказал главный тренер «Енисея».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoЕнисей
Йовица Арсич
logoЕдиная лига ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андреас Пистиолис после победы над «Енисеем»: «Выезд в Красноярск один из самых сложных»
58 минут назад
Единая лига ВТБ. «Зенит» выиграл в гостях у УНИКСа, ЦСКА взял верх над «Енисеем» и другие матчи
20сегодня, 13:07Live
Александр Гудумак и Насир Брукс могут закончить восстановление к матчу «Самары» с «Енисеем» 6 октября
сегодня, 11:43
«Енисей» продал все билеты на первый домашний матч сезона с ЦСКА
1вчера, 09:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ACB. «Барселона» разгромила «Гранаду», «Тенерифе» нанес поражение «Басконии» и другие матчи
10 минут назадLive
«Миннесота» никогда не обещала Карлу-Энтони Таунсу, что его не обменяют
17 минут назад
Единая лига ВТБ. «Зенит» выиграл в гостях у УНИКСа, ЦСКА взял верх над «Енисеем» и другие матчи
20сегодня, 13:07Live
Женская НБА. Плей-офф. Полуфиналы. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Коннектикутом»
сегодня, 10:45
Новичок «Бостона» Бэйлор Шайерман набрал около 6 килограммов мышц по требованию команды
6сегодня, 09:16
Дрю Холидэй о сборах «Селтикс»: «Джо Маззулла отключил тормоза и бросил на нас все силы»
сегодня, 08:59
Джейлен Браун: «Тренировочный лагерь начался с тяжелых нагрузок, но это нам и нужно. Джо Маззулла настоящий псих»
2сегодня, 08:50
Генменеджер «Юты» Джастин Заник: «Мы были готовы к возможностям построить чемпионский состав. Но их не было»
4сегодня, 08:31
Расселл Уэстбрук: «Тренер Мэлоун даст мне возможность использовать мою скорость и умение играть в быстрых атаках»
4сегодня, 08:10
«Нью-Йорк» ведет переговоры об обмене Митчелла Робинсона
14сегодня, 06:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Миннесота» отчислила Чейссона Рэндла
331 минуту назад
«2-е место». Грант Уильямс не согласился с тем, что Кейтлин Кларк – лучший новичок в истории WNBA
36 минут назад
Андреас Пистиолис после победы над «Енисеем»: «Выезд в Красноярск один из самых сложных»
58 минут назад
Милош Теодосич пропустит первые два матча Евролиги из-за дисквалификации
1сегодня, 12:00
Александр Гудумак и Насир Брукс могут закончить восстановление к матчу «Самары» с «Енисеем» 6 октября
сегодня, 11:43
Блогер и политический активист Брэндон Тейтум о женской НБА: «Зарплата, владельцы. 99% всего этого – белые, поддерживающие черных лесбиянок, играющих в баскетбол. На что они жалуются?»
2сегодня, 11:22
«Меркезефенди» объявил о подписании Шарифа Купера
сегодня, 10:59
Энджел Риз: «Пресса получила выгоду от моих страданий»
сегодня, 10:38
Чемпионат Италии. «Триест» нанес поражение «Милану», «Брешия» сыграет с «Варезе» и другие матчи
8 минут назадLive
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» примет «Дубай», «Спартак Суботица» сыграет с «Партизаном»
1сегодня, 10:30Live