Илон Маск внес личные деньги за верификацию учетной записи Леброна Джеймса в твиттере

Теги светская хроника Леброн Джеймс Лейкерс НБА соцсети Илон Маск Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отказался делать ежемесячные выплаты за верификацию учетной записи в твиттере*.

Тем не менее, синяя галочка в аккаунте звездного баскетболиста осталась не месте. Владелец соцсети Илон Маск написал о том, что сам заплатил за Джеймса и некоторых других знаменитостей.

«Заплатил за Уильяма Шетнера, Леброна Джеймса и Стивена Кинга», – написал Маск.

С 1 апреля твиттер стал удалять синие галочки, которые использовались для подтвержденных учетных записей. Вместо этого сервис предложит пользователям платить по 8 долларов в месяц за специальную подписку, с помощью которой можно сохранить галочку.

У Леброна 52,8 миллиона подписчиков в твиттере. Зарплата форварда за сезон-22/23 составит 44,5 миллиона долларов.

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12 комментариев

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Генри Суслофф
Леброн красавчик! там копеечку сэкономил, тут сэкономил, и раз - миллиард к концу года скопился)
+78
-1
+77
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Cubs-V
Ответ Генри Суслофф
Леброн красавчик! там копеечку сэкономил, тут сэкономил, и раз - миллиард к концу года скопился)
А начинал с походов в магазин со своим пакетом.
+39
0
+39
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Телохранитель Джеймса Уорти
Да бросал бы Леброн этот капиталистический Твиттер и регистрировался лучше в VK
+29
0
+29
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Диетолог Зайона Уильямсона
LeEconomist
+14
0
+14
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Vladislav Khromov
Жизнь нужно прожить так, чтобы за тебя платил Маск.
+8
0
+8
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ST-L
Ответ Генри Суслофф
Леброн красавчик! там копеечку сэкономил, тут сэкономил, и раз - миллиард к концу года скопился)
профессор, хорошо двигается
+8
0
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Jazzzz
Белый заплатил за черного.
В общем-то, все как в старые времена.
+3
0
+3
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Алексей Зиновьев
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Да бросал бы Леброн этот капиталистический Твиттер и регистрировался лучше в VK
В Одноклассниках тогда уж
+2
0
+2
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alexis2020
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Да бросал бы Леброн этот капиталистический Твиттер и регистрировался лучше в VK
Ну Том Круз есть в ВК)
+1
0
+1
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Jazzzz
Ответ Алексей Зиновьев
В Одноклассниках тогда уж
Исходя из возраста Леброна, ему вообще в Аську надо)
+1
0
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Александр Спирин
Левые акки признали за Дюрантом. А тут бабки за подтверждение. Если за что на диком западе и рубить бабло, то за гарантии анонимности.
0
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