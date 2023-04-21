Илон Маск внес личные деньги за верификацию учетной записи Леброна Джеймса в твиттере
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отказался делать ежемесячные выплаты за верификацию учетной записи в твиттере*.
Тем не менее, синяя галочка в аккаунте звездного баскетболиста осталась не месте. Владелец соцсети Илон Маск написал о том, что сам заплатил за Джеймса и некоторых других знаменитостей.
«Заплатил за Уильяма Шетнера, Леброна Джеймса и Стивена Кинга», – написал Маск.
С 1 апреля твиттер стал удалять синие галочки, которые использовались для подтвержденных учетных записей. Вместо этого сервис предложит пользователям платить по 8 долларов в месяц за специальную подписку, с помощью которой можно сохранить галочку.
У Леброна 52,8 миллиона подписчиков в твиттере. Зарплата форварда за сезон-22/23 составит 44,5 миллиона долларов.
*В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал твиттер на территории Российской Федерации
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В общем-то, все как в старые времена.