«Бостон» и «Кливленд» лидируют на Востоке по прогнозу побед в регулярном чемпионате НБА от ESPN
ESPN выложил прогноз побед в регулярном сезоне НБА.
Аналитик Кевин Пелтон совмещает несколько статистических показателей с текущей информацией о здоровье и ротации игроков.
Восток:
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости