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«Мемфис» в честь 30-летия клуба проведет часть матчей нового сезона в майках «Ванкувера»

«Мемфис» показал ретро-комплект формы на сезон-24/25.

«Гризлис» в честь 30-летия клуба проведут некоторые матчи нового сезона в майках «Ванкувера». Дизайн домашней площадки в эти вечера также будет переделан под старину.

Команда была основана в 1995 году в Ванкувере, в 2001-м организация переехала в Мемфис.

Фото: Соцсети «Мемфиса»

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Мемфиса»
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