«Мемфис» в честь 30-летия клуба проведет часть матчей нового сезона в майках «Ванкувера»
«Мемфис» показал ретро-комплект формы на сезон-24/25.
«Гризлис» в честь 30-летия клуба проведут некоторые матчи нового сезона в майках «Ванкувера». Дизайн домашней площадки в эти вечера также будет переделан под старину.
Команда была основана в 1995 году в Ванкувере, в 2001-м организация переехала в Мемфис.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Мемфиса»
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