Джа Морэнт о Заке Иди: «Определенно лучший новичок года»
Джа Морэнт возлагает большие надежды на новичка «Мемфиса» Зака Иди.
«Определенно лучший новичок года. Не сомневаюсь в этом.
Он пришел летом и сказал, что хочет тренироваться со мной, а затем тренировался всю неделю, это хороший знак. Я рад, что он в нашей команде. Его навыки оказались даже лучше», – рассказал разыгрывающий «Мемфиса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Memphis Commercial Appeal
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