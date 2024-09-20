Джа Морэнт о Заке Иди: «Определенно лучший новичок года»

Джа Морэнт возлагает большие надежды на новичка «Мемфиса» Зака Иди.

«Определенно лучший новичок года. Не сомневаюсь в этом.

Он пришел летом и сказал, что хочет тренироваться со мной, а затем тренировался всю неделю, это хороший знак. Я рад, что он в нашей команде. Его навыки оказались даже лучше», – рассказал разыгрывающий «Мемфиса ».