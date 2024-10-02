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Сергей Козин: «После крупного поражения от ЦСКА «Уралмаш» должен быть настроен очень серьезно»

Сергей Козин поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Уралмаш» – серьезная команда. В прошлом сезоне они вышли с 7-го места в плей-офф и смогли навязать борьбу «Зениту» вплоть до пятого матча серии. Команда сохранила весь свой боевой состав и лучших иностранцев, точечно усилилась Беляковым и Джеремайей Мартином.

Соперник начал сезон с победы в Самаре, но следом крупно проиграл ЦСКА, и, как я понимаю, «Уралмаш» настроен очень серьезно. У них была целая неделя для подготовки к сегодняшнему матчу, и после такого крупного поражения от ЦСКА, я думаю, они приедут максимально заряженными и настроенными на игру.

Что касается нас, мы движемся от игры к игре. У нас выдалась сложная встреча против «Автодора», и я надеюсь, что у ребят уже получилось восстановиться после нее. Мы подходим к матчу с хорошим настроем и готовы дать бой», – сказал главный тренер «Пари НН».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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Сергей Козин
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