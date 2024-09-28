Сергей Козин после победы над «Автодором»: «Важно, чтобы каждый игрок увидел свою роль на площадке»

Сергей Козин отметил важность победы «Пари НН» над «Автодором» – 79:74.

«Это очень важная победа для нас, особенно важно было выиграть в родных стенах. Мы знали, что матч будет непростой. «Автодор » отлично сыграл против «Пармы», а против «Зенита» команда держалась в игре почти 35 минут. У них появился новый легионер, который добавил уверенности и энергии.

Соперник сегодня очень хорошо сыграл в защите, особенно в первой половине, к чему мы немного не были готовы. Во второй половине была более уверенная игра. Очень хорошо, что в этой встрече все 12 игроков смогли набрать очки. Это действительно важно для нас, чтобы каждый игрок мог проявить себя и увидел свою роль на площадке», – сказал главный тренер «Пари НН».

«Пари НН» одержал три победы в трех матчах и возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.