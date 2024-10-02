Джарен Джексон получил мышечную травму на первой тренировке «Мемфиса»
Джарен Джексон выбыл из строя на старте тренировочного лагеря.
Бигмен «Гризлис» во время первого же занятия получил травмы мышцы задней поверхности бедра. В этот момент он совершал проход под кольцо.
«Мы ожидаем, что это растяжение», – сказал главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс.
25-летний Джексон, который был признан «Мистером замком» в 2023 году, пройдет МРТ-обследование, чтобы определить степень тяжести повреждения.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости