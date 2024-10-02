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Джарен Джексон получил мышечную травму на первой тренировке «Мемфиса»

Джарен Джексон выбыл из строя на старте тренировочного лагеря.

Бигмен «Гризлис» во время первого же занятия получил травмы мышцы задней поверхности бедра. В этот момент он совершал проход под кольцо.

«Мы ожидаем, что это растяжение», – сказал главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс.

25-летний Джексон, который был признан «Мистером замком» в 2023 году, пройдет МРТ-обследование, чтобы определить степень тяжести повреждения.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
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