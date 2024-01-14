В составе «Мемфиса» осталось восемь здоровых игроков

«Гризлис» продолжают испытывать проблемы из-за травм.

В пятницу в проигранном матче с «Клипперс» «Мемфис» потерял из-за травм и Джарена Джексона-младшего.

В результате на субботний матч против «Нью-Йорка» у « » осталось всего девять здоровых игроков. Джейк Ларэвиа покинул площадку из-за травмы, отыграв всего 1:19.

Теперь в составе «Гризлис» осталось всего восемь здоровых игроков: Джейкоб Гильярд, Джи Джи Джексон, , Джон Кончар, , Ксавьер Тиллман, Заир Уильямс и .

Следующий матч «Мемфис» проведет в понедельник против «Голден Стэйт».