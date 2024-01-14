В составе «Мемфиса» осталось восемь здоровых игроков

Теги травмы Мемфис НБА Люк Кеннард Джарен Джексон-младший Джон Кончар Ксавьер Тиллман Заир Уильямс Десмонд Бэйн Джейк Ларэвиа Дэвид Родди Винс Уильямс Джейкоб Гильярд Джи Джи Джексон Баскетбол

«Гризлис» продолжают испытывать проблемы из-за травм.

В пятницу в проигранном матче с «Клипперс» «Мемфис» потерял из-за травм Десмонда Бэйна и Джарена Джексона-младшего.

В результате на субботний матч против «Нью-Йорка» у «Мемфиса» осталось всего девять здоровых игроков. Джейк Ларэвиа покинул площадку из-за травмы, отыграв всего 1:19.

Теперь в составе «Гризлис» осталось всего восемь здоровых игроков: Джейкоб Гильярд, Джи Джи Джексон, Люк Кеннард, Джон Кончар, Дэвид Родди, Ксавьер Тиллман, Заир Уильямс и Винс Уильямс.

Следующий матч «Мемфис» проведет в понедельник против «Голден Стэйт».

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2 комментария
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Джейкоб Гильярд, Джи Джи Джексон, Люк Кеннард, Джон Кончар, Дэвид Родди, Ксавьер Тиллман, Заир Уильямс и Винс Уильямс.

С таким составом можно и в Лиге ВТб последнее место занять
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Ну всё, звоните мне. Готов трехи из угла покидать.
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