Джарен Джексон: «Джа Морэнт остается нашим братом. Он неплохо справляется с ситуацией. Я горжусь им»

Джарен Джексон прокомментировал ситуацию в «Мемфисе» во время визита на TNT.

« наш брат, это совсем другая ситуация, чем просто с одноклубником. Мы так давно играем вместе. Столько пережили на площадке и вне ее. Мы все проходим через какие-то сложные ситуации, но он просто очень известен. И не просто как другие баскетболисты в лиге. Его знают по всему миру. Когда я был в других местах в рамках событий ФИБА, люди носят его форму. Это все часть одной ситуации.

Нужно отрешиться от всего этого контекста и разобраться со всеми проблемами в вакууме. Но он остается нашим братом.

День, когда он получил травму, был плохим. Но это тоже часть игры. Иногда ты сам совершаешь ошибки, но иногда сталкиваешься и с таким. Меня тоже не обходили эти проблемы.

У него никогда не было подобной травмы. Он неплохо справляется с ситуацией. Продолжает участвовать в жизни команды. Я горжусь им.

Теперь, когда все более-менее закончилось, у нас будет время, чтобы собраться вместе и подумать о будущем», – заключил форвард .

«Гриззлис» закончили регулярный чемпионат на 13 месте в Западной конференции с результатом 27-55.

Разыгрывающий Джа Морэнт провел 9 игр в сезоне-2023/24 из-за дисквалификации и травмы плеча.