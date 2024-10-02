Андреас Пистиолис: «Крайне важно сохранять концентрацию и игровой ритм»

Андреас Пистиолис прокомментировал завтрашний гостевой матч против «Астаны».

«Переходим на второй этап трехматчевого турне, и сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли концентрацию и игровой ритм, постоянно работая над улучшением собственной игры.

Каждый шаг, который мы делаем в этом сезоне, имеет жизненно важное значение, и мы должны подходить к каждой встрече с таким настроем», – сказал главный тренер ЦСКА .