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Андреас Пистиолис: «Крайне важно сохранять концентрацию и игровой ритм»

Андреас Пистиолис прокомментировал завтрашний гостевой матч против «Астаны».

«Переходим на второй этап трехматчевого турне, и сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли концентрацию и игровой ритм, постоянно работая над улучшением собственной игры.

Каждый шаг, который мы делаем в этом сезоне, имеет жизненно важное значение, и мы должны подходить к каждой встрече с таким настроем», – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
Андреас Пистиолис
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