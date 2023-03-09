Эрик Паскалл продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Тяжелый форвард (26 лет, 198 см) перешел в пуэрториканский клуб «Леонес де Понсе».

Бывший игрок « » и «Юты» впервые в карьере сыграет за пределами США. За три сезона в НБА Эрик провел в сумме 158 матчей, набирая 9,8 очка, 3,2 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру.

Паскалл был выбран на драфте-2019 под 41-м номером.

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