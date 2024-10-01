Дрэймонд Грин: «Зачем обо мне беспокоиться? Я успешный чернокожий в Америке»
Дрэймон Грин был недоволен вопросом о дисквалификациях.
Форварда «Голден Стэйт» на пресс-конференции спросили о беспокойстве людей на его счет.
«Зачем обо мне беспокоиться? Я успешный чернокожий в Америке. Очень успешный. В мире куча других людей, о которых определенно стоит беспокоиться куда больше.
Если бы в детстве мне кто-то сказал, что я буду сидеть на этом месте, а обо мне кто-то будет беспокоиться, я бы ответил, что он сошел с ума.
Все зависит от того, как повернуть ситуацию. Мне нравится, как ты попытался это сделать, но меня такой разворот не устраивает», – раздраженно заявил баскетболист журналисту.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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