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Дрэймонд Грин: «Зачем обо мне беспокоиться? Я успешный чернокожий в Америке»

Дрэймон Грин был недоволен вопросом о дисквалификациях.

Форварда «Голден Стэйт» на пресс-конференции спросили о беспокойстве людей на его счет.

«Зачем обо мне беспокоиться? Я успешный чернокожий в Америке. Очень успешный. В мире куча других людей, о которых определенно стоит беспокоиться куда больше.

Если бы в детстве мне кто-то сказал, что я буду сидеть на этом месте, а обо мне кто-то будет беспокоиться, я бы ответил, что он сошел с ума.

Все зависит от того, как повернуть ситуацию. Мне нравится, как ты попытался это сделать, но меня такой разворот не устраивает», – раздраженно заявил баскетболист журналисту.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Дрэймонда Грина, 95.7 The Gamе в сети X
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