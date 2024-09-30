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Дрэймонд Грин: «Один ход в этой лиге может определить следующие 10 лет твоей организации»

Дрэймонд Грин похвалил офис «Голден Стэйт».

«Майк Данливи и Джо Лэйкоб проделали отличную работу. В первую очередь потому, что не запаниковали. В ситуации, когда все складывается не так, ты упускаешь одного-двух парней, люди склонны заключать плохие сделки. Клуб находится под микроскопом уже 10 лет. У каждого в мире есть мнение о том, как должна выглядеть команда. Они сделали шаг в сторону, сконцентрировались на точечных подписаниях.

Это было невероятно. Показало уровень Майка Данливи, который вырос с баскетболом и НБА. Один неправильный шаг может отбросить тебя на 5 лет назад. Один ход в этой лиге может определить будущее твоей организации на следующие 10 лет.

Те шаги, которые предпринял клуб, позволят молодым парням расти и сохранят будущее организации настолько светлым, насколько это возможно», – заключил форвард «Уорриорз» на пресс-конференции.

«Уорриорз» подписали Де’Энтони Мелтона, Бадди Хилда и Кайла Андерсона после потери Клэя Томпсона и неудачных переговоров по Полу Джорджу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Дрэймонда Грина, соцсети репортера Энтони Слэйтера
logoГолден Стэйт
logoМайк Данливи-младший
logoНБА
logoПол Джордж
Джо Лэйкоб
logoКлэй Томпсон
logoКайл Андерсон
logoБадди Хилд
logoДе’Энтони Мелтон
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