Дрэймонд Грин об отсутствии Томпсона в «Голден Стэйт»: «Там, где наибольшая неопределенность, обычно существуют и самые большие возможности для роста»
Дрэймонд Грин назвал плюс расставания «Голден Стэйт» с Клэем Томпсоном.
«Теперь все будет выглядеть немного иначе. Но там, где наибольшая неопределенность, обычно существуют и самые большие возможности для роста.
На протяжении столь долгого времени все было без существенных перемен. И в таких ситуациях становится все сложнее выступать на высоком уровне... потому что устаешь делать одно и то же снова и снова, снова и снова. Где-то тебе становится скучно в этой погоне за величием. Как мне кажется, в целом мы отлично справились с тем, чтобы не заскучать во время нашей погони, но сейчас мы переворачиваем страницу», – заявил форвард «Уорриорз».
Томпсон перешел в «Даллас» после 13 сезонов в «Голден Стэйт».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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