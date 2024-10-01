Виктор Вембаньяма: «В этом сезоне «Сперс» хотят чаще выигрывать. Нам надо меняться ментально и развивать победную культуру»

Виктор Вембаньяма назвал цели на второй сезон в НБА.

«Часто доводилось слышать, как игроки говорят, что первый год в НБА самый сложный. Но нам и сейчас предстоит проделать большую работу. Мы должны измениться, измениться ментально, если хотим заработать новый статус в лиге, если хотим чаще побеждать и добиваться результатов в плей-офф. Речь о культуре, которую нужно развивать. В этом сезоне мы хотим чаще побеждать, мы будем в большей степени сосредоточены на результате.

Выход на лидерскую роль? Это одна из целей, я обсуждал это с тренером. У меня больше не будет права на ошибку, не будет второго или третьего шанса. Я должен быть лидером, должен показывать на собственном примере.

Индивидуальные награды? Конечно, мне хочется стать участником Матча всех звезд, но это произойдет лишь в том случае, если я смогу сделать своих товарищей по команде лучше. Если у меня это получится, то шансы на призы будут неплохими», – заявил француз.