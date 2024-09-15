Гилберт Аренас: «Лука Дончич будет набирать трипл-дабл в среднем и станет первым кандидатом на награду MVP»

Гилберт Аренас считает, что переход Клэя Томпсона в «Даллас» поможет Луке Дончичу.

«Не хочу оказывать на него дополнительное давление, но буду удивлен, если он не станет делать трипл-дабл в среднем. Он делал столько результативных передач (9,8) с тем подбором игроков, теперь у него такой специалист по броскам с получения (Клэй Томпсон ). Теперь не нужно будет прикладывать никаких усилий.

Он должен делать трипл-дабл в среднем. Сделает то, чего никому не удавалось несколько последних лет. Скорее всего, будет первым кандидатом на награду MVP», – заявил бывший баскетболист.