Майка Парсонс: «Мэверикс» способны выиграть чемпионат»
Майка Парсонс считает «Мэвс» претендентами на чемпионство в новом сезоне.
«У них отличный состав, они добавили еще несколько игроков в межсезонье. Это будет очень интересная команда. Думаю, что они способны выиграть чемпионат. Лука Дончич – особенный, Кайри Ирвинг – особенный», – сказал лайнбекер «Каубойс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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