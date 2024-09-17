  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Майка Парсонс: «Мэверикс» способны выиграть чемпионат»

Майка Парсонс считает «Мэвс» претендентами на чемпионство в новом сезоне.

«У них отличный состав, они добавили еще несколько игроков в межсезонье. Это будет очень интересная команда. Думаю, что они способны выиграть чемпионат. Лука Дончич – особенный, Кайри Ирвинг – особенный», – сказал лайнбекер «Каубойс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джои Мистретты в соцсети X
logoДаллас
logoНБА
logoКайри Ирвинг
logoЛука Дончич
logoМайка Парсонс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мне нравятся перемены». Марк Кьюбан объяснил решение продать «Даллас»
8сегодня, 09:23
Клэй Томпсон организовал для игроков «Мэверикс» прогулку на лодке
8вчера, 05:47
Кайри Ирвинг: «Вхожу по крайней мере в Топ-50 разыгрывающих»
2215 сентября, 16:47
Клэй Томпсон: «Мэверикс» способны добиться чего-то особенного»
615 сентября, 14:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ричард Джефферсон: «Лейкерс» не хватает трех игроков звездного калибра, чтобы находиться на одном уровне с «Селтикс»
35 минут назад
Особняк Майкла Джордана в Чикаго будет продан за 15 миллионов долларов
сегодня, 18:16Видео
Женская НБА. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Сиэтл» сыграет с «Лас-Вегасом» и другие матчи
сегодня, 17:40
Бобан Марьянович может завершить карьеру в НБА с более высоким рейтингом эффективности, чем у Стефена Карри
20сегодня, 17:14
Стив Керр: «Дрэймонд Грин перешел черту в ситуации с Джорданом Пулом, и он это знает»
6сегодня, 16:41
«Фенербахче» подписал контракт с Бобаном Марьяновичем
7сегодня, 14:49Фото
Демар Дерозан: «Грегг Попович позволял мне покидать расположение команды между матчами, чтобы заботиться об отце»
4сегодня, 14:44
Андрей Кириленко: «Куинси Льюис назвал меня АК-47 и сказал, что я должен взять 47-й номер»
4сегодня, 14:20
Римас Куртинайтис – основной кандидат на пост главного тренера сборной Литвы
3сегодня, 13:35
«В контракт была включена квартира, которую по сути получили родители». Андрей Кириленко рассказал, почему отыграл два сезона за ЦСКА после драфта НБА
сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Семен Антонов: «Футбольному ЦСКА не хватает стабильности в игре»
1сегодня, 18:54
Генеральный менеджер «Монако» о Пэрисе Ли: «Ведутся переговоры, но никакой договоренности еще нет»
сегодня, 18:35
«Бостон» подписал негарантированный контракт с Дмитрием Скапинцевым
1сегодня, 17:19
Семен Антонов: «В новом сезоне Единой лиги четыре явных фаворита, но нет аутсайдера»
1сегодня, 15:56
Факундо Кампаццо об уходе Гершона Ябуселе из «Реала»: «Такого игрока сложно заменить, но у нас есть все, что для этого нужно»
сегодня, 15:46
Алекса Аврамович: «Надеюсь, что скоро уверенно заговорю по-русски. Дайте мне несколько месяцев»
сегодня, 15:30
«Оклахома» вернет «Соникс» их историю клуба, если в Сиэтле снова появится команда НБА
2сегодня, 15:18
Кенрик Уильямс перенес дебридмент коленного сустава
сегодня, 14:59
Миндаугас Балчюнас избран президентом Федерации баскетбола Литвы
сегодня, 13:41
Семен Антонов о шансах ЦСКА в Евролиге: «Нет ответа. Это пока где‑то в параллельной вселенной»
сегодня, 12:51