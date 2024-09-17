Майка Парсонс: «Мэверикс» способны выиграть чемпионат»

Майка Парсонс считает «Мэвс» претендентами на чемпионство в новом сезоне.

«У них отличный состав, они добавили еще несколько игроков в межсезонье. Это будет очень интересная команда. Думаю, что они способны выиграть чемпионат. Лука Дончич – особенный, Кайри Ирвинг – особенный», – сказал лайнбекер «Каубойс».