Журналист: «Дарвин Хэм согласился на работу в «Бакс», предполагая, что в конечном итоге он сменит Дока Риверса»

Дарвин Хэм рассчитывает сменить Дока Риверса на посту главного тренера «Бакс».

«Недавно я общался с несколькими источниками в после того, как бывший главный тренер «Лейкерс» присоединился к тренерскому штабу «Бакс».

Они твердо уверены, что сыграл большую роль в решении нанять на работу Хэма (удивительно, да?).

Некоторые из тех же источников также утверждают, что Хэм, у которого были предложения от нескольких других команд, согласился на работу в «Бакс», предполагая, что в конечном итоге он сменит на посту главного тренера «Бакс», – пишет журналист Гери Вельфель.