Журналист: «Дарвин Хэм согласился на работу в «Бакс», предполагая, что в конечном итоге он сменит Дока Риверса»

Теги Док Риверс Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм рассчитывает сменить Дока Риверса на посту главного тренера «Бакс».

«Недавно я общался с несколькими источниками в НБА после того, как бывший главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм присоединился к тренерскому штабу «Бакс».

Они твердо уверены, что Яннис Адетокумбо сыграл большую роль в решении нанять на работу Хэма (удивительно, да?).

Некоторые из тех же источников также утверждают, что Хэм, у которого были предложения от нескольких других команд, согласился на работу в «Бакс», предполагая, что в конечном итоге он сменит Дока Риверса на посту главного тренера «Бакс», – пишет журналист Гери Вельфель.

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12 комментариев
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при пятилетнем Риверса?)
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хахахахахах
норм ситуация в милуоки
просто 👍
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Ха. Решил подсидеть Дока. Это Док подсидит Хэма. Хотя стоп…
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Такая рокировка - это чистой воды жульничество в квадрате! 🤔
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уже в ноябре, добавили источники
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а он не глуп
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Яннису откаты что ли падают)
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Умно
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нормальная у них там обстановка внутри команды перед стартом сезона будет)
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Ответ RayAllen20
шило на мыло
Риверс хотя бы с игроками дружить умеет, а хэм такой же физрук, только ещё отношения портит
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Хитрый план.
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