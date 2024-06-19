Журналист: «Дарвин Хэм согласился на работу в «Бакс», предполагая, что в конечном итоге он сменит Дока Риверса»
Дарвин Хэм рассчитывает сменить Дока Риверса на посту главного тренера «Бакс».
«Недавно я общался с несколькими источниками в НБА после того, как бывший главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм присоединился к тренерскому штабу «Бакс».
Они твердо уверены, что Яннис Адетокумбо сыграл большую роль в решении нанять на работу Хэма (удивительно, да?).
Некоторые из тех же источников также утверждают, что Хэм, у которого были предложения от нескольких других команд, согласился на работу в «Бакс», предполагая, что в конечном итоге он сменит Дока Риверса на посту главного тренера «Бакс», – пишет журналист Гери Вельфель.
норм ситуация в милуоки
просто 👍