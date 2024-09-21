«Грегг Попович назвал меня своим любимым игроком». Сандро Мамукелашвили очень хотел остаться в «Сперс»

Сандро Мамукелашвили признался, что очень хотел остаться в «Сперс».

«Когда Грегг Попович назвал меня своим любимым игроком в конце прошлого сезона, в глубине души я подумал: «Надеюсь, это значит, что я останусь».

Но это бизнес. Столько всего происходит. Это нужно усвоить, как только приходите в лигу. Люди могут любить вас за то, кто вы есть, но что-то может измениться в их взглядах, или что-то может пойти не так, как они хотят, поэтому они меняются и идут в другом направлении», – сказал грузинский центровой.