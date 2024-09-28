Винс Картер не сдержал эмоций, когда узнал, что «Торонто» выведет из обращения его номер
Винс Картер станет первым, чей номер будет выведен из обращения в «Торонто».
Прославленный игрок НБА эмоционально отреагировал, когда президент канадского клуба Масаи Уджири объявил о данном решении.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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