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Джоэл Эмбиид и Масаи Уджири выступили в рамках 79-я сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Джоэл Эмбиид и Масаи Уджири выступили в ООН.

Представители НБА произнесли речи в рамках 79-я сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Они стали участниками саммита, посвященного инновациям. 

Центровой «Филадельфии» и президент «Торонто» говорили об улучшении инфраструктуры, инвестициях, экономическом развитии и новых возможностях по всей Африке. Уджири также занимался продвижением основанной им организации под названием Giants of Africa.

«Я никогда еще не был на неделе ООН, и это было очень познавательно. Встретил множество лидеров из Африки, которые работают над созданием возможностей. Я думаю о своем собственном опыте и обо всех африканцах в профессиональном спорте по всему миру, о том, как мы можем заставить все это влияние работать вместе», – поделился Эмбиид.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
logoФиладельфия
logoТоронто
logoНБА
logoМасаи Уджири
ООН
Политика
logoДжоэл Эмбиид
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