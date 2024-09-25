Джоэл Эмбиид и Масаи Уджири выступили в рамках 79-я сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Джоэл Эмбиид и Масаи Уджири выступили в ООН.

Представители НБА произнесли речи в рамках 79-я сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Они стали участниками саммита, посвященного инновациям.

Центровой «Филадельфии» и президент «Торонто » говорили об улучшении инфраструктуры, инвестициях, экономическом развитии и новых возможностях по всей Африке. Уджири также занимался продвижением основанной им организации под названием Giants of Africa.

«Я никогда еще не был на неделе ООН, и это было очень познавательно. Встретил множество лидеров из Африки, которые работают над созданием возможностей. Я думаю о своем собственном опыте и обо всех африканцах в профессиональном спорте по всему миру, о том, как мы можем заставить все это влияние работать вместе», – поделился Эмбиид .