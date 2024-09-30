«Лейкерс» назначили Ванессу Брукс на должность старшего физиотерапевта

«Лейкерс» назначили женщину на важную должность .

Ванесса Брукс стала старшим физиотерапевтом калифорнийского клуба. Она будет специализироваться в области профилактики повреждений и восстановления травмированных спортсменов.

Брукс переходит в «Лейкерс » из «Оклахомы».