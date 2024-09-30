«Лейкерс» назначили Ванессу Брукс на должность старшего физиотерапевта
«Лейкерс» назначили женщину на важную должность .
Ванесса Брукс стала старшим физиотерапевтом калифорнийского клуба. Она будет специализироваться в области профилактики повреждений и восстановления травмированных спортсменов.
Брукс переходит в «Лейкерс» из «Оклахомы».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Йована Бухи
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