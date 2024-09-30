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«Лейкерс» назначили Ванессу Брукс на должность старшего физиотерапевта

«Лейкерс» назначили женщину на важную должность .

Ванесса Брукс стала старшим физиотерапевтом калифорнийского клуба. Она будет специализироваться в области профилактики повреждений и восстановления травмированных спортсменов.

Брукс переходит в «Лейкерс» из «Оклахомы».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Йована Бухи
logoЛейкерс
logoНБА
logoОклахома-Сити
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